Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni dei cronisti in sala stampa dopo il pareggio maturato contro l'Inter questa sera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Punto di svolta? Questo è un punto preso contro una delle squadre più forti d'Europa, più che meritatamente. Per essere un punto di svolta, che secondo me c'è già stata sotto certi punti di vista, va messa a posto la fase difensiva".

Squadra in attacco vicina all'idea che aveva?"La squadra offensivamente ha potenziale ed è chiaro che il quartetto visto negli ultimi 15' può togliere equilibri. Sono pericolosissimi, ma da utilizzare solo in certi momenti. Vorrei giocassero più in velocità, ma alcuni nelle caratteristiche hanno anche il terzo e quarto tocco, quindi ogni tanto è giusto farglielo fare".

La grande prova di personalità di stasera può spingervi a rivedere la gerarchia degli obiettivi di inizio stagione?"Io sinceramente la gerarchia di obiettivi non ce l'ho e sarebbe un peccato darsela in questa fase della stagione. Vediamo come si sviluppano i risultati e se sarà il caso di dare una priorità la daremo, ma preferisco di no. Qui a Bergamo è anche molto sentita la Coppa Italia. Vediamo, è in divenire. Intanto pensiamo a giovedì, perché abbiamo bisogno di punti anche in Coppa".

Come valuti la gara di Ederson?"Ha fatto una partita di alti e bassi, ha fatto qualche errore ma a tratti è stato anche più ordinato del solito. Tutti i sostituti invece hanno fatto un buon ingresso. Tra una settimana spero che alcuni ingressi possano essere di un tempo e che man mano comincino anche altre rotazioni".