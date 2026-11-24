Come si allena l'aspetto mentale? Quanto pesano le critiche che piovono sull'Inter tutte le volte che va storto qualcosa? Quanto cambia il giudizio sull'Inter di settimana in settimana? Queste domande le hanno fatte in conferenza stampa a NicolÃ² Barella. Il centrocampista, e vice capitano dell'Inter, ha parlato di una parola chiave che serve alla squadra per ritrovare il suo cammino anche in difesa.

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«Il fatto che l'Inter sia considerata una squadra forte e debba stare a livelli alti lo accettiamo e ne siamo contenti perchÃ© significa che la valutazione dell'Inter Ã¨ bella e la facciamo nostraÂ», ha spiegato.

«Allo stesso modo non accetto il disfattismo che c'Ã¨ sull'Inter tutte le volte che succede qualcosa che non ci si aspetta. Quindi bisogna avere un equilibrio, pensare che chi va in campo a volte ha un acciacco, una stanchezza, puÃ² succedere. Gli errori si fanno, si puÃ² sbagliare, siamo umani, a volte si perde una partita per un errore individuale, a volte per un errore di squadra: questo Ã¨ il calcio lo sapete, lo seguite da anni. Non Ã¨ qualcosa di strano che succede all'Inter, all'Inter succede che viene tutto distrutto, diventa la piÃ¹ scarsa, poi la settimana dopo Ã¨ di nuovo la piÃ¹ forte. Bisogna avere un po' di equilibrioÂ», ha concluso il giocatore nerazzurro.