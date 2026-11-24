Che poi è un po' vero. Un attaccante segna una tripletta e manco riesce a godersi la vittoria. È successo a Pio Esposito dopo il pareggio contro l'Atalanta. Tripletta, migliore in campo, due punti persi però. A Nicolò Barella hanno chiesto proprio del suo compagno: «Penso che la grandezza di Pio si veda dall'intervista a fine partita. L'attaccante dice 'ho fatto tre gol e io ho fatto il mio' e alla fine della partita invece lui ha detto che non avrebbe voluto il premio, che preferiva avesse vinto l'Inter. Gli devo fare i complimenti per il ragazzo che è e per tutto quello che fa per la squadra e ci dispiace per l'Inter e per lui che aveva fatto qualcosa di straordinario», ha detto il centrocampista.

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Il racconto di Barella su Esposito

Parole che hanno fatto eco a quanto aveva detto dell'attaccante poco prima raccontando di fatto più sulla persona che sul calciatore: «Esposito? Gli faccio i complimenti per quello che sta vivendo e per il ragazzo che è. Anche da ragazzino, quando si allenava con noi dalle giovanili, ha sempre messo al primo posto la squadra. Non ha mai avuto ego e quando lavori così il calcio ti ripaga. E così ora sta vivendo questo momento con l'Inter e la Nazionale. E speriamo sia così fino a fine carriera.

(Fonte: Skysport)