Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, il tecnico dell'Inter Chivu ha parlato anche delle condizioni di Djed Spence, dopo l'esordio col Parma:

Getty

"Spence? Djed ha una settimana di allenamento più 25 minuti contro il Parma, più la rifinitura di oggi che non la considero un allenamento che fa crescere la convinzione. Sta crescendo di condizione, mi fa piacere che si sta facendo sciogliere la pressione e la rabbia che ha avuto. Ha avuto problemi appena arrivato qua, ha saltato il primo mese di stagione. Giocare 25 minuti sabato a livello di autostima e adrenalina credo che sia aumentata moltissimo"