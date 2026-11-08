"Oggi abbiamo fatto fatica, loro hanno fatto una bella partita e noi non siamo riusciti a fare ciò che sappiamo. Volevamo giocare come sempre, mettere intensità e anche per colpa del campo è stato difficile mettere intensità. E' mancata la profondità ed è stato difficile trovare spazio stasera", questo il pensiero di Lucas Da Cunha in conferenza stampa al triplice fischio di Inter-Como.

"Non avevamo particolare pressione, ma è vero che abbiamo iniziato malissimo la partita. Da lì abbiamo perso fiducia e si è visto. L'Inter lo ha capito subito, ci ha fatto male così. Siamo ormai abituati però a giocare queste partite, è mancata solo qualità. Rilassati dopo i 9 gol in Champions League? Non è possibile. Siamo il Como, abbiamo affrontato l'Inter e sappiamo chi sono loro e chi siamo noi. Loro hanno giocato molto meglio di noi, ma non è per questo che abbiamo perso. Loro ci hanno messo pressione, da quel momento abbiamo perso troppe palle, cosa che non ci capita in altre partite. Abbiamo perso fiducia, duelli e si è sentito che la partita fosse difficile. Non è stato neanche un problema di fisico, ma di livello. Abbiamo trovato una squadra molto forte".