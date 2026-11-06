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Intervenuto in conferenza stampa verso la sfida col Milan, Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato così della gara di dopodomani: "Lo abbiamo guardato sotto l'aspetto tecnico-tattico. Valuto quello che vedo in campo, i giocatori che hanno. E credo che siano una rosa tra le prime tre del campionato, sono molto forti e costruiti nel modo che a me piace tanto. Lotteranno fino alla fine, sono in crescita nel morale importante.

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Il derby lascia scorie positive anche se ieri hanno avuto una partita molto difficile. Tutti hanno capito che possono giocare. Questa settimana ha dato una prova tangibile che chi gioca può far vincere le partite al Genoa. Iniziamo ad essere tanti. Incontreremo Milan e Inter con Sassuolo in mezzo e poi avremo partita decisive per capire chi saremo a gennaio e che strada intraprende con una settimana piena con la Coppa Italia competizione che vogliamo rispettare".