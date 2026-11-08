Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter di stasera al Meazza. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

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"Loro molto bene, noi abbiamo perso palloni che normalmente non perdiamo. Abbiamo perso due palloni facili che hanno portato a due gol, ne avremmo potuti prendere anche altri. La mia responsabilità era trovare equilibrio difensivo per evitare che continuassero a farci così male. Con Smolcic è andato un po' meglio, ma non è stato abbastanza. Almeno abbiamo avuto più controllo e stabilità. Potrei venire qui a spiegare mille cose, ma sarebbero alibi. Abbiamo perso due palloni con un giocatore molto forte, abituato a non sbagliare mai e avremmo potuto prendere altri gol. Oggi non vengo qui però ad ammazzare qualcuno, ma a ringraziarli. Abbiamo abituato così tanto bene la gente che la gente pensa che dobbiamo vincere contro l'Inter alla nona partita in ventisette giorni. Buono ci sia questa percezione, ma dobbiamo essere consapevoli di aver trovato una squadra forte, che viene da due finali di Champions. Stringiamo la mano agli avversari e non perdiamo la testa".

Nel secondo tempo siete stati più uniti. "La nostra formazione dipende da quelli che ho a disposizione. Avevamo solo due difensori centrali, nel mio piano devo scegliere quelli che sono al meglio. Abbiamo concesso tante ripartenze per errori nostri e per grande aggressività loro. Quando ho visto che avremmo potuto prendere magari 9 gol noi stavolta, la mia responsabilità era sistemare la fase difensiva. Con Smolcic abbiamo trovato un po' più di equilibrio, sistemando alcune cosine che prima facevamo molto male. Oggi potremmo parlare di mille cose, ma loro sono stati molto meglio di noi. Sono cose che nel calcio possono succedere in ogni partita".

I 9 gol hanno galvanizzato l'Inter."Brava l'Inter, per tutto. I due gol però arrivano da due errori senza pressione. Un passaggio a 15 metri da solo con un compagno solo non puoi sbagliare. Sai che la prima cosa contro l'Inter è non concedere ripartenze, invece le abbiamo concesse. Abbiamo sistemato qualcosa a metà tempo, ma loro sono fortissimi e magari qualcuno giocava anche a baskter per il fisico che hanno e come attaccano su palle inattive. Abbiamo concesso troppo nei loro punti di forza".