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Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l'Inter di stasera. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it:

"E’ una sconfitta come quella col Barcellona, ma oggi abbiamo iniziato bene e non abbiamo avuto fortuna. Dopo il primo gol sapevamo che fosse difficile rimontare, poi è diventata ancora più complicata. All’intervallo avevo chiesto di fare almeno un gol per provare a riaccendere anche il pubblico, ma non ci sono stati spazi per renderci pericolosi. Abbiamo avuto qualche piccola opportunità nel primo tempo, ma è stata una gara troppo difficile per noi. Il nostro portiere ha molto talento, può fare il prossimo passo e dovremo aiutarlo noi a crescere".

Cosa insegna questa sconfitta?"Vedremo domenica. La prossima partita è già alle porte, arriveremo da quattro gare senza vittorie. Dobbiamo anche cercare punti in Champions League per andare avanti. E' un torneo troppo difficile per noi? Abbiamo bisogno di una vittoria in casa almeno per provare ad andare avanti".

Vi ha sorpreso la qualità dell'Inter?"Non è stata una sorpresa, ma abbiamo giocato i primi 15' alla pari. L'Inter sa meglio di noi cosa fare in partite come questa perché hanno tantissimi calciatori di alta qualità. Importante ora è trovare le energie per la prossima di campionato".

Si può parlare di crisi?"Veniamo da un solo pareggio nelle ultime quattro partite, ma nella vita ci sono alti e bassi. I cambi? Si stavo pensando già alla prossima gara, non c'era più modo di vincerla stasera".