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Giovanni van Bronckhorst, allenatore del Feyenoord, ha analizzato la sconfitta contro l'Inter in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l'Heerenveen.

"Ci siamo allenati mercoledì e ieri abbiamo avuto un giorno di riposo. Abbiamo rivisto l'Inter e l'Heerenveen, come facciamo sempre. In una partita di Champions League contro un avversario di questo livello, sai che devi portarti in vantaggio per 1-0 o mantenere la porta inviolata più a lungo. Sembra facile, ma segnare per primi sarebbe stato il modo migliore per destabilizzare l'Inter"

"Non credo che abbiamo fatto bene in fase difensiva in occasione di nessuno dei gol subiti. Dobbiamo evitare a tutti i costi di concedere occasioni da gol. Se poi si va in svantaggio, si sa che la partita si farà difficile. Il messaggio, comunque, è quello di essere più organizzati in fase difensiva"

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"Sappiamo che è meno probabile subire quando si è in possesso palla, ma non siamo riusciti a sfruttare quei momenti per creare grandi occasioni. La Champions League è il massimo livello, quindi tutto deve essere migliore e più veloce. Le decisioni devono essere prese a un ritmo più elevato, e questa è l'esperienza che ci manca ancora come squadra. Dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto."

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"La preparazione per la prossima partita è semplicemente la stessa. Ovviamente, si impara dagli errori. Quando vediamo come l'Inter difende e sceglie i momenti per pressare, possiamo imparare molto come squadra. Spero che, come squadra, possiamo portare a casa punti importanti da questa partita"

(fr12.nl)