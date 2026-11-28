Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa al termine del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Eravamo molto stimolati, la squadra è stata seria e in partita anche stasera, nonostante l'Inter abbia fatto pesare la sua categoria. Non siamo stati solo a prendere colpi, avevamo anche messo la testa fuori qualche volta. Se l'Inter è una squadra forte ha anche un portiere forte, ha fatto due prodezze e gli vanno fatti i complimenti. Potevamo essere più precisi nelle occasioni in cui abbiamo subito gol, devi essere perfetto contro di loro. Con il rigore la partita l'abbiamo vista scappare definitivamente".

Primo gol?

"Contro il Sassuolo a fine primo tempo avevo detto ai ragazzi che eravamo stati fortunati a essere due gol avanti. Avevo anche detto che certi errori non avremmo dovuto ripeterli contro l'Inter. E' strano prendere gol in contropiede contro l'Inter, che dovrebbe schiacciarti e l'ha fatto parzialmente durante la partita. Non so se sia stato un blackout, ma non ti aspetti di concederglielo così. Abbiamo vinto noi partite con errori avversari, quando li commetti tu ti condannano".

Giocherete di nuovo qui tra due giorni.

"Se vedere la stessa gente e lo stesso prato ci farà tremare le ginocchia, non supereremmo neanche l'altra prova. L'Inter fa pesare il suo livello, ma noi dobbiamo cercare di forzare alcuni errori da parte loro. Oggi si è vista la differenza, ma all'interno di una partita meritatamente piccoli dettagli potevano farla oscillare. Noi ne abbiamo tremendamente bisogno quando giochiamo contro una squadra evidentemente più forte di noi".

Come prosegue il percorso di crescita di Meichtry?

"Sta rientrando dopo un infortunio, sta mettendo minuti. Ha grande competizione nella zona di campo dove lo schieriamo, ma è importante per noi e ci puntiamo".

Farete mercato in attacco a gennaio?

"Ne stiamo parlottando, ma non è impossibile che faremo qualcosa per rimpiazzare Colombo".

Dove collochi Thuram tra gli attaccanti visti?

"E' un giocatore di livello mondiale, lo metto tra i più forti. Forse un gradino sotto Haaland e giocatori più affermati, ma lui vince scudetti, fa finali di Champions e lo colloco dove tutti gli riconoscono di essere. Mi è anche simpatico, lo apprezzo particolarmente. Al mondiale ho giocato contro il padre, che era un giocatore pensante, non diceva mai sciocchezze e ha fatto due figli abbastanza forti".

Chi è la favorita scudetto?

“La Lazio che è prima in classifica. A parte gli scherzi, non crollano e gli vanno fatti i complimenti. Inter e Roma sono più forti, ma stanno dietro ora. Qualcuno ha giocatori più esuberanti, qualcun altro ha giocatori abituati a vincere. Il Milan e Como hanno squadre forti, potrebbero riavvicinarsi, anche se le altre stanno andando velocissimo. Noi speriamo di raggiungere le squadre che abbiamo davanti e tenerci a distanza dalla zona salvezza”.