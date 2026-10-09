Alla ripresa del campionato, l’Inter affronta il Parma a San Siro. Ecco le parole del nuovo allenatore degli ospiti, Alberto Gilardino, in conferenza stampa. "I giorni di lavoro, ne sono soddisfatto, dell'atteggiamento dei ragazzi, per quello che mettono in campo quotidianamente. Sarà un punto fondamentale per domani. È la prima volta di una sosta così lunga, quindi l'approccio mentale che dovremo avere sarà determinante. I nazionali sono rientrati e ci sono stati alcuni che sonon tornati prima, le condizioni sono buone, farò valutazioni tra oggi e domani. Su di me: sono carico e positivo, ci sarà emozione prima della gara, ma al fischio d'inizio ci sarà determinazione".

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Come si affronta un avversario così forte? Cosa non dovete fare?

"Incontriamo una delle squadra più forti, lo sappiamo. Sono veramente curioso di come approccerà la partita la squadra. C'è la volontà di affrontare la gara con le nostre caratteristiche, quello deve essere il pensiero comune, a partire dai ragazzi. Sarà fondamentale l'aspetto mentale, dove i duelli saranno importanti, saranno fondamentali le distanze che sapremo mantenere e quando avremo la possibilità dovremo creare i presupposti per poter impensierire l'Inter".

Di cosa aveva bisogno questa squadra. Ha già trovato il partner per Romero?

"Ho grande flessibilità nelle caratteristiche dei giocatori che abbiamo. Ho grande flessibilità nel poter partire in un modo e cambiare nel corso della partita. Posso caratterizzare i giocatori nella nostra organizzazione di gioco. Ho trovato disponibilità ed entusiasmo, una squadra vogliosa di imparare".

Sul modulo: qual è il sistema migliore per il Parma?

"Nell'aspetto offensivo ho disponibilità di caratteristiche, così come in difesa e in attacco. Grande apertura anche a livello mentale. Si può partire in un modo e si può cambiare, faremo valutazioni per cambiare qualcosa a livello tattico, deve essere un'evoluzione e un aspetto mentale di cambiamento".

Cosa chiede Gilardino al suo Parma affinché le assomigli? Domani non avete nulla da perdere...

"Ho cercato di trasmettere l'input determinante dell'identità. Con grande ferocia, umiltà e sacrificio. Se abbiamo questo tipo di attitudine abbiamo le qualità per poter fare bene in campo. Questo credo sia importante".

Quanta malizia si può aggiungere a Romero?

"Romero è molto disponibile, ha grande voglia di migliorare. È arrivato da pochissimo in un campionato diverso anche per cultura, ha avuto un impatto importante ma bisogna dargli modo e tempo per potersi inserire".

Come sta Bernabé? Può giocare assieme a Lontani?

"I giocatori di qualità possono coesistere, è naturale. Bernabé e Lontani hanno quel tipo di qualità. Bernabé si sta allenando con la squadra ma faremo valutazioni per dargli un po' di minutaggio ma senza rischiare nulla. Bernabé può giocare in tutti i ruoli perché è talentuoso. Lontani può diventare un grande interno di centrocampo che poi va a lavorare sotto le punte. Quando si hanno questo tipo di giocatori deve essere bravo l'allenatore per farli esprimere al massimo".

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Che giorni sono stati per lei?

"Sono stati giorni intensi! Ho dormito poco... ci sono state tante cose da fare, ma con grande entusiasmo, è bello. Quando si rientra, erano tanti mesi che ero fuori, ci si aggiorna e si studia, ma l'odore dell'erba e i contatti con i giocatori è una cosa che ti manca e che ce l'hai proprio dentro. Sono felice di questa possibilità e ringrazio ancora il Parma. Ringrazio gli ex allenatori e compagni che hanno parlato bene di me, significa che, oltre al livello calcistico, le nostre esperienze ci hanno lasciato qualcosa a livello umano. Sono tutte cose che mi gratificano, ma ora si scende in campo e la testa sarà su quello".

Sulla difesa: Delprato è rientrato da poco, Ndiaye ha preso una botta, Drobnic con la mano acciaccata...

"Sapete tutto! Ndiaye ha avuto un contrasto di gioco e lo valuteremo oggi, ci auguriamo di poterlo recuperare. Drobnic si è allenato regolarmente, prima con un tutore e ora senza. Delprato sta bene, si è allenato in gruppo. Anche i nazionali stanno bene, le valutazioni saranno fatte per valutare le condizioni dei ragazzi".

(Fonte: conferenza riportata da TMW)