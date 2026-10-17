Un'altra vittoria in rimonta, un'altra prova di forza netta favorita da cambi ancora una volta decisivi.

BOLOGNA, ITALY - OCTOBER 17: Carlos Augusto of FC Internazionale in action during the Serie A match between Bologna FC and FC Internazionale at Stadio Renato Dall'Ara on October 17, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Se l'Inter zoppica in Europa, in patria non conosce battute d'arresto. I nerazzurri passano 3-1 a Bologna e confermano di essere un rullo compressore in Serie A, rispondendo nel miglior modo possibile alla rocambolesca sconfitta con il Bruges.

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Ange-Yoan Bonny, attaccante nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio di Bologna-Inter. Qui le sue considerazioni:

“Importante per me è farmi trovare pronto quando il mister mi chiama, anche i compagni mi danno una grande mano. Perché un primo tempo così? Succede, il Bologna è una grande squadra. Importante è aver fatto la ripresa in quel modo”.