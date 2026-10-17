L'attaccante ivoriano ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio di Bologna-Inter di questo pomeriggio
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Un'altra vittoria in rimonta, un'altra prova di forza netta favorita da cambi ancora una volta decisivi.
Se l'Inter zoppica in Europa, in patria non conosce battute d'arresto. I nerazzurri passano 3-1 a Bologna e confermano di essere un rullo compressore in Serie A, rispondendo nel miglior modo possibile alla rocambolesca sconfitta con il Bruges.
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Ange-Yoan Bonny, attaccante nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa al triplice fischio di Bologna-Inter. Qui le sue considerazioni:
“Importante per me è farmi trovare pronto quando il mister mi chiama, anche i compagni mi danno una grande mano. Perché un primo tempo così? Succede, il Bologna è una grande squadra. Importante è aver fatto la ripresa in quel modo”.
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