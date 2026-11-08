VIDEO / Fabregas: "Cosa dico ai giovani! Quando 3 anni fa ho preso il Como mi hanno detto che..."

Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa al Meazza è anche il turno di Carlos Augusto, dopo Inter-Como di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: “Nazionale? Se sei ambizioso, saltare il mondiale ti fa male. Sono uno che sta zitto e lavora, ho iniziato bene la stagione e spero di aiutare bene i compagni. La cosa più importante è che l’Inter vinca le partite. C’è la sosta ora, ma la stagione è lunga e oggi abbiamo dimostrato cosa volevamo”.

Bella partita dal punto di vista tattico.“Sappiamo che loro hanno una grande squadra, in possesso sanno fare male. Siamo stati un po’ aggressivi in difesa, ma anche gli attaccanti e centrocampisti.

Altra Inter mentalmente dopo il derby.“Abbiamo parlato molto di atteggiamento perché avevamo fatto fatica a inizio stagione da questo punto di vista. La sconfitta ti dà una scossa, sono cose che cambiano il giro della squadra. Oggi e in Champions abbiamo dimostrato che se giochiamo in un certo modo possiamo toglierci soddisfazioni”.

Avete sporcato il loro possesso palla tanto.“Oggi abbiamo iniziato con un approccio aggressivo, così avremmo tolto la palla a loro e avuto noi più opportunità. Quando vinci, anche sbagliando l’inizio delle partite, mascheri i difetti. Quando perdi sei portato a parlare dei difetti e in settimana ci siamo detti su cosa migliorare. Con questo atteggiamento possiamo andare avanti”.

Momento migliore della carriera?“Nell’Inter è il mio miglior momento, ma ho tanto da migliorare. Ho sbagliato un gol da fare assolutamente. Io cerco sempre di migliorare che è la cosa più importante”.