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Diego Carlos, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in sala stampa al Meazza al triplice fischio di Inter-Parma. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a San Siro: "Il fallo su Pio Esposito? E' stata una giocata rapida, contro un attaccante alto e veloce: girandosi mi ha anticipato e l'ho colpito. Noi stiamo lavorando molto bene, sapevamo che oggi sarebbe stata complicata contro l'Inter a Milano e non dobbiamo scoraggiarci. Continueremo a far bene per rialzarci. Inter? E' molto forte, ma è presto per dire se vincerà ancora lo scudetto. Sono passate sei giornate, in Italia ci sono tante squadre con qualità e gioco. Noi faremo sicuramente un bellissimo campionato"