Il tecnico nerazzurro presenterà la sfida di campionato contro l’Udinese domenica 13 settembre alle 14 dall’Inter Training Center
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L'Inter si prepara ad affrontare l’Udinese nella 4ª giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno lunedì 14 settembre alle 20:45 a San Siro.
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.
Domani la conferenza di ChivuL'appuntamento è per domenica 13 settembre alle ore 14:00.
Dove vedere la conferenzaLa conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali ufficiali del Club.
(Fonte: Inter.it)
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