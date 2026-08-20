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Ivan Juric, tecnico del Monza, ha parlato a due giorni dal match contro l'Inter in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni riprese da TuttoMonza: "Siamo in grande emergenza, sia per gli infortuni che per il mercato, dobbiamo adattare qualcuno. Però i ragazzi stanno facendo benissimo, soprattutto i giovani.

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Gli infortuni sono pesanti, mancano Pessina, Akinsanmiro e Colombo. L'Inter è di un altro pianeta, il loro gioco è codificato. Parliamo della migliore squadra d'Italia. Touré? Purtroppo è infortunato, deve ancora cominciare ad allenarsi. Di solito ha sempre giocato come quinto ma ha fatto anche il mediano, l'idea era questa però è infortunato.

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Alla squadra consiglio di divertirsi e di non essere nervosi. Dobbiamo giocare aggredendo l'Inter, abbiamo qualche scelta da fare. Personalmente non mi piace difendere e aspettare dietro. Questa può andare male ma c'è il futuro. Massolin e Asllani? Non parlo di giocatori che non ci sono".