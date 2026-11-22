Il tecnico del Monza ha parlato del futuro di Varela seguito anche dall’Inter
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Ivan Juric, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni sull’attaccante Varela:
"L’obiettivo è rimanere in serie A con questi principi, e quindi ragazzi giovani. Se vendi qualcuno a 40-50 milioni come mi è successo a Verona e Torino e li riutilizzi in maniera intelligente per me è un bene. I margini di miglioramento sono impressionanti. Secondo me ha fatto la sua miglior prestazione contro l'Atalanta".
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