Poco più di 24 ore al calcio d'inizio di Inter-Club Brugge. Nella sfida tutta a tinte nerazzurre, la squadra di Chivu ospiterà i belgi a San Siro. Qui le parole del tecnico Ivan Leko in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Forbs? Non promette male. Ha fatto una parte dell’allenamento, vediamo domani come si sveglierà. Negli ultimi anni il Club Brugge ha messo tanta importanza sulla Champions League, ma ci rinnoviamo ogni anno e dobbiamo recuperare ogni volta motivazioni per vincere le partite".

Vuoi giocare allo stesso modo del campionato anche in Champions?"Abbiamo avuto un solo allenamento per preparare la gara e non basta per cambiare la filosofia. Sappiamo anche con chi giochiamo, mi piace tantissimo guardare l'Inter, fin dai tempi di Inzaghi. Il loro 3-5-2 li porta a giocare benissimo, hanno ricevuto grandi complimenti. Io con il mio staff e i miei giocatori vogliamo competere e fare risultato. Sarei molto felice se potessimo giocare in maniera dominante per vincere, ma non sarà facile. Avremo coraggio, ma saremo anche furbi: ho tanta fiducia nei miei giocatori. Conosco il nostro potenziale, lo abbiamo visto anche nell'ultima partita contro l'Aston Villa, soprattutto nel secondo tempo. Dobbiamo fare gol, il nostro portiere dovrà compiere qualche miracolo... ma non prevediamo un grande cambiamento di filosofia, giocheremo per vincere".

Quali progressi avete fatto dopo l'Aston Villa?"Difficile da dire, non abbiamo avuto il gruppo intero per due settimane e mezzo con la nazionale. E' stato così per tutti, anche per l'Inter, un momento abbastanza difficile. I miei ragazzi sono intelligenti e possono fare buone cose: sabato abbiamo fatto una buona partita, giocando con le nostre idee, contro un avversario importante".

E’ più facile per te giocare contro questo modulo?“Sono un grandissimo fan del 3-5-2, ti permette di attaccare e difendere in maniera importante. Spero dopo la partita di poter dire che sarà stato facile affrontarli, io ho giocato quasi tutta la mia carriera col 3-5-2 e quello dell’Inter è uno dei migliori mai visti. Ogni settimana mostrano un modulo molto dinamico, sappiamo quali sono i punti in cui potremo fargli del male, ma sarà difficile”.

Che giocatore è Tresoldi?"Io sono un suo grande fan, è un ragazzo molto umile. Sa molto bene che talento ha, lavora molto forte. Ha fatto un progresso importante negli ultimi 10 mesi, so che arriverà in alto. Ha potenziale, ma non è l'unico molto forte che abbiamo in squadra".

Che ricordo hai di Peiro che hai trovato da giocatore?"Un gran ricordo, mi aiutò da allenatore a svegliarmi. Ero un buon giocatore, ma dopo qualche settimana con lui imparai cosa vuol dire il calcio. E' stato molto importante, mi ha insegnato tante cose".