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E' finalmente vigilia di campionato per l'Inter. Tornano in campo domani i nerazzurri di Cristian Chivu, pronto a sfidare il suo passato da allenatore. Al Meazza, infatti, arriva il Parma, affidato negli ultimi giorni ad Alberto Gilardino dopo l'esonero di Cuesta. Oggi tocca al tecnico nerazzurro parlare in conferenza stampa per presentare l'incontro. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it ad Appiano Gentile.

Tre settimane di pausa che hanno interrotto una striscia positiva: come ripartite?"Due o tre settimane cambia poco, per me. Ciò che cambia è l'attesa, gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione e per coloro che vanno in nazionale ci sono due settimane di ritiro e quattro partite giocate ogni tre giorni. Ci siamo incontrati tutti ogni due giorni, oggi è l'unico allenamento in cui ho avuto a disposizione tutti quelli che domani saranno convocati e domani si comincia. L'attesa per molti è stata lunga".

Ci sarà tournover?“Non possiamo trascurare il minutaggio fatto dai nazionali, non vogliamo compromettere l’integrità dei giocatori, ma sono abituati a giocare ogni tre giorni e preferiscono fare quello piuttosto che allenarsi per una settimana intera. Bisogna capire il momento, l’avversario e l’equilibrio di una squadra, anche perché giocheremo ogni tre giorni”.

E' arrivato il momento di Provedel?"Non lo so, vedremo domani alle 18 le scelte che farò".