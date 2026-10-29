Il tecnico rossonero presenterà il derby venerdì 30 ottobre alle 14 a Milanello. Il Milan arriva dal ko col Bologna, l’Inter da quattro vittorie di fila
Chivu onesto e furioso. Stankovic bocciato? Mercato a impatto zero. E l'arbitro...
Milan-Inter si avvicina. Il countdown è ufficialmente iniziato: sabato sera a San Siro andrà in scena la stracittadina meneghina che metterà di fronte la squadra di Amorim e quella di Chivu.
I nerazzurri sono reduci dal successo per 2-0 al Penzo di Venezia, mentre per il Milan è arrivato il K.O casalingo contro il Bologna.
L'Inter cerca la quinta vittoria di fila in campionato, mentre la squadra di Amorim vuole reagire dopo la prima sconfitta in campionato e non perdere ulteriore terreno rispetto ai nerazzurri di Chivu.
Milan-Inter, a che ora la conferenza di AmorimLa conferenza stampa dell'allenatore rossonero, Ruben Amorim, che si terrà come di consueto alla vigilia di Milan-Inter, è in programma domani - venerdì 30 ottobre - alle ore 14.00 presso la Sala Stampa di Milanello.
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