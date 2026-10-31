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Triplice fischio al Meazza di Milan-Inter. Ruben Amorim, allenatore della squadra rossonera, è intervenuto in conferenza stampa in questi minuti. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il Milan sarà lo stesso, avremo le nostre difficoltà come col Bologna, ma non cambieremo il nostro atteggiamento. Dobbiamo essere comunque onesti: ci saranno altre sere come queste, ma anche altre serata complicate. Le cose non possono cambiare in un giorno".

Sentiva che fosse la serata giusta?

"Ero fiducioso fin dal primo momento. Non sai cosa accadrà, come finirà la partita, ma tutto dipende dall'atteggiamento della squadra che stasera è stato differente".

Sente che la squadra è con lei?

"Posso dire di essere molto orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo avuto partite complicate, ma loro hanno sempre dato tutto. Avranno sempre la mia protezione, devono dare tutto ed è quello che sta accadendo. Non so se siano con me o no, ma sento che danno il 100% quando sono in campo".

Cardinale ha pianto uscendo dallo stadio.

"Sono molto felice per lui. So che anche per lui non è facile e non sarà facile, ma tutti a Milanello danno il massimo per portare il Milan nel posto giusto. E' stata una serata speciale, appena è finita la partita ho già iniziato a pensare alla prossima. E' il mio primo derby, siamo contenti di averlo vinto, ma vale tre punti come la partita di Bologna".

La formazione di stasera può giocarsela con chiunque?

"Dipende dalle partite. Ci sono momenti diversi della stagione, posso dire che se guardi la partita con Rabiot, Moreira e Gila è stata diversa. Non è una scusa, perché dobbiamo vincere le partite con quelli che ci sono, ma con loro tre siamo una squadra diversa".

Sei 'pompiere' anche nella vita?

"Sono molto felice, ma anche molto calmo. Due giorni fa questa sala stampa sembrava un cimitero, sembrava ci fosse un funerale. Stasera invece si parla di scudetto. Io devo mantenere equilibrio, sono il leader del team".