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Yunus Musah, calciatore del Milan, ha parlato ai cronisti presenti in conferenza stampa dopo la vittoria nel derby con l'Inter: "Sono passato anche da momenti difficili, ho imparato da quelli. Stasera ho giocato una bella partita, ma come squadra abbiamo dimostrato di essere in grado di fare queste partite a San Siro. La motivazione del derby non deve dartela nessuno, la porti tu in campo. Dinamismo in campo? Giocando con Modric è tutto più facile. Lui è un quarantunenne con tanta gamba, non solo con la palla. Difende bene ed è intelligente. Imparo tanto da lui.

Scudetto già quest'anno? Sì, è possibile. Stiamo giocando questo campionato per vincerlo, tutti abbiamo questa ambizione. Diamo tutto in partita per rendere possibile l'obiettivo".