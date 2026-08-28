Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese, Ivan Juric, allenatore del Monza, è tornato anche a parlare della prestazione fatta contro l'Inter nel primo tempo ma anche dell'arrivo di Maye proprio dall'Inter:

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"Mercato? L'emergenza continua, non posso dire altro. Akinsanmiro potrebbe fare qualche minuto, sicuramente non dall'inizio. È arrivato Maye che è di potenziale ma è molto giovane. Tourè si è operato al ginocchio, spero di averlo presto"

Primo tempo con l'Inter?

"In Serie A spesso determinano i particolari, l'attaccante che fa gol, il centrocampista che tira forte, il portiere prende gol. Puoi fare la prestazione, non abbiamo paura ci vuole qualche giocatore. Ad esempio Maye mi piace ma c'è un sacco da lavorare dal punto di vista tattico e non solo, ci sono giovani però che apprendono velocemente, altri hanno bisogno di tempo. Mout con l'Inter ha fatto una buona gara, è un ragazzino in costruzione, è un giovane che deve fare i passi giusti, senza fretta"