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Raffaele Palladino scuote il suo Bologna a due giorni dalla trasferta di Cagliari: "Dobbiamo tirare fuori carattere e grinta e riuscire a fare più punti possibili prima della sosta". Dopo Cagliari, il calendario dice Milan in trasferta, Monza in casa e Parma al Tardini. Il campo, invece, dice che il tecnico ha recuperato Casale, tornato titolare, mentre Heggem, Helland, Vitik e Mbangula faticano a ritagliarsi spazio con continuità, come pure Odgaard.

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Per loro e per il gruppo il tecnico ha un pensiero: "Casale ha avuto la fortuna di poter lavorare di più durante la sosta essendo rimasto con noi e ha già messo dentro i nostri principi di gioco. Ma a tutti dico di stare tranquilli e lavorare perché arriverà la loro occasione". Torna pure a parlare della condizione fisica dei suoi: "Abbiamo alzato l'intensità degli allenamenti cambiando metodologia e ci può stare che sia arrivato qualche infortunio. Non vorrei che questa diventasse una scusante, anche perchè stiamo crescendo, ma non so quando arriverà la condizione ottimale. Dobbiamo continuare a crescere.

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La gara con l'Inter - ha sottolineato - ci ha dato spunti, abbiamo fatto un grande primo tempo. Sto insistendo nel lavoro su fase offensiva, tecnica e fluidità di gioco e dei miglioramenti si stanno vedendo, dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Lo faremo, perché questo è un gruppo che si allena duro e non ha mai sbagliato atteggiamento"