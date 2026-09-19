Non solo Cristian Chivu. In conferenza stampa dalla sponda nerazzurra ha parlato anche Marcus Thuram. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Olimpico:

“Ci siamo detti delle cose a fine primo tempo, dovevamo reagire e l’abbiamo fatto. A che punto sono? Non ancora al 100%, ma sto recuperando benzina nelle gambe. Lautaro? E’ il nostro leader, il capitano, un giocatore fantastico. Ci ha salvato ancora stasera. Ci sono anche gli avversari in campo, non solo noi. Il primo tempo della Roma è stato spettacolare, non trovavamo le soluzioni, sono stati fantastici. Qualcosa bisogna sistemare e penso lo faremo”