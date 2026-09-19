Matias Soulé, calciatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa al triplice fischio del match con l'Inter. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Olimpico: "C'è un po' di delusione, il mister ci ha parlato e ci ha tirato su il morale, ma è questa la squadra. Dopo il 2-0 avremmo meritato qualcosa in più, abbiamo giocato così contro i più forti del campionato e questo deve portarci a credere di poter fare questa prestazione contro qualsiasi squadra. I gol presi a inizio ripresa? Sì, era già capitato in altre partite e qualcosa bisogna sistemare da questo punto di vista. Magari è questione di concentrazione o di atteggiamento, ma bisogna risolvere per vincere le partite.

Il mio momento? Ora mi sento molto bene fisicamente, la pubalgia è passata. Ho lavorato nelle vacanze, l'anno scorso ho giocato 9 mesi con antinfiammatori, non potevo muovermi. Il gol contro l'Atalanta è stato straordinario, non lo immaginavo, mi ha dato molta più fiducia quell'episodio. Giocheremo ogni partita facendo vedere per cosa vogliamo ambire. Scudetto tra Inter e Roma? Molto presto per dirlo. Loro sono campioni in carica ed è normale che lotteranno, noi vogliamo essere lì fino alla fine. Ci saranno Juventus, Napoli, Milan e Como anche. Questa partita ci dà la carica per affrontare le bellissime partite che ci attendono dopo la sosta.

Il gol a inizio ripresa ha tagliato le gambe? A fine primo tempo ci siamo parlati, volevamo continuare con quell'atteggiamento. Ovviamente loro possono segnare in quel modo, sono fortissimi. Dobbiamo migliorare su questo aspetto, ci è successo tante volte. Bisogna superarlo, ma siamo alla quinta di campionato e abbiamo ampi margini di miglioramento".