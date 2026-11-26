Dopo il pari con il suo PSG, a Luis Enrique, allenatore della squadra francese con un passato in giallorosso, hanno chiesto se secondo lui date le partite contro Real e Manchester e dato quanto si è visto contro la formazione parigina, se la Roma può vincere lo Scudetto.

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La squadra guidata da Gasperini è in questo momento seconda a due punti dalla Lazio prima in classifica, con l'Inter che insegue a meno tre dalla squadra biancoceleste e a meno uno dai giallorossi. Questa è stata la risposta del tecnico spagnolo nella conferenza stampa post partita: «Si, senza dubbio. È là con Lazio, Inter e Milan, Como. Non ho dubbi. Da un punto di vista di calcio non ho dubbi. Su Gasperini. E mi piacerebbe che vincesse lo Scudetto la Roma».

«La Roma meritava più punti in questa Champions. Ho visto le partite contro Manchester e Real Madrid e meritavano di più. Noi potevamo vincerla, ma anche perderla. La Roma ha avuto grandi opportunità e meritava di vincere, probabilmente, anche oggi», ha aggiunto sulla squadra italiana.

(Fonte: Corriere dello Sport)