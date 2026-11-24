Non solo Hoeness in conferenza stampa per lo Stoccarda alla vigilia dell'impegno di Champions League contro l'Inter. Qui le considerazioni di Jeff Chabot, difensore del club tedesco: "Io sono molto contento, non vedo l'ora di scendere in campo contro l'Inter in questo stadio. Abbiamo fatto grandi prestazioni in Champions League, speriamo di dare continuità anche domani. Qui al Meazza ho già giocato, è stata un'esperienza fantastica. Volevo addirittura venire a vedere il derby durante la pandemia, ma purtroppo si giocava a porte chiuse. Giocare queste partite qui comunque è qualcosa di incredibile".

Le esperienze in Italia con Sampdoria e Spezia?"Mi hanno aiutato molto, ho avuto qui i miei inizi. Ho avuto tanti allenatori, un po' di alti e bassi, ma mi hanno reso forte. Il mio italiano purtroppo non è più così buono (ride, ndr)".

Prima di giocare contro Fullkrug ti eri preparato. Hai fatto lo stesso?"Abbiamo fatto delle analisi, ovviamente conosciamo le loro caratteristiche. Thuram lo conosco da quando giocava in Germania, Lautaro anche lo conosciamo tutti e non servono parole. Sarà molto difficile fermarli. L'approccio deve essere collettivo ovviamente, poi saremo noi a livello individuale a dover fare la differenza".

Cosa non è andato nell'ultima partita?"Tante cose non sono state da noi. Di solito cerchiamo di attaccare e difendere insieme, bisogna capire quando e come fare le due fasi. Cercheremo di fare meglio domani sera. Abbiamo grandi difensori, ogni volta dobbiamo giocarci il posto. Bisogna vedere chi è nello stato di forma migliore, importante è schierare una formazione al 100%".