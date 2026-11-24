Sebastian Hoeness, allenatore dello Stoccarda, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Champions League contro l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Stiller? So che vorreste la formazione, lui ha recuperato ed è in grado di giocare, vale per tutti gli altri. Contro lo Schalke i ragazzi hanno fatto ciò che gli ho chiesto, soprattutto in alcune fasi della partita. Ci è mancato l'ultimo passaggio, non abbiamo fatto ottime scelte, ma abbiamo comunque creato diverse occasioni. Dobbiamo capire che se avessimo per caso segnato un gol l'impressione dei media sarebbe stata diversa. Veniamo da uno 0-0 e di sicuro vorremmo vincere di più e non perdere ancora tanti punti per strada. Abbiamo anche da pensare alla Champions League, ma avremmo dovuto avere almeno due punti in più in Europa se pensiamo a quanto fatto in casa dell'Atletico. La sfortuna ci ha accompagnato nel percorso, speriamo di riuscire a fare meglio domani".

Undav non ha brillato contro lo Schalke. "Non è solamente lui il tema, sono tutti sempre in discussione. Che lui polarizzi lo sappiamo, ma non voglio parlare di un singolo. Non abbiamo segnato contro lo Schalke, ma è una responsabilità che riguarda tutti".

Che impressione ti fa questo stadio?"Siamo contentissimi di essere qui, abbiamo fatto un giro nello stadio ed è stato impressionante. E' alto, enorme, come lo ricordavo quando l'ho visto da spettatore da adolescente. Guardo tante partite in tv, ho visto anche il derby. Questo stadio ha una storia pazzesca, incluso il capitolo dei mondiali del '90. Siamo felici di poter giocare qui ed essere parte della storia di questo stadio. E' fantastico anche senza tifosi, non vediamo l'ora di goderci l'atmosfera domani sera".

Che ricordi hai della prima partita vista qui?"Sì, di fatto ho visto qui la prima partita in cui ho preso consapevolezza del calcio. Abbiamo visto la partita della Germania qui nel '90 e da allora la passione è cresciuta dentro di me".

Ti aspettavi di venire qui ad affrontare l'Inter con un punto in più in classifica?"Devo essere molto sincero, era impossibile aspettarselo. siamo davanti e faremo di tutto perché l'Inter rimanga dietro. Ci vogliamo misurare contro loro, sono tra le più grandi squadre in Europa. Noi siamo in grado di tenere testa anche ad avversarie così forti".

Ha visto Atalanta-Inter?"Ho visto Atalanta-Inter live, ma anche altre partite in differita. L'Inter è organizzata benissimo, ha un grandissimo allenatore e grandi individualità. Riesce a trovare una commistione tra la grande organizzazione, con schemi molto chiari, e il valore dei singoli. Vedendola da lontano la vedo come un unico collettivo che funziona molto bene, ha tutte le corde accordate quando i singoli si muovono d'insieme".

Si parla delle amnesie difensive dell'Inter in Italia."Abbiamo visto che per l'Inter è insolito prendere così tanti gol, non so se ci siano falle strutturali. Non penso che l'Inter giocherà con la stessa difesa di Bergamo. Ci sono anche delle defezioni, ma hanno una squadra fantastica e noi dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci, sfruttando magari i loro punti deboli. Vogliamo portare la nostra proposta di calcio, si tratterà di cogliere momenti che saranno magari più favorevoli per noi e sfruttarli al meglio".

Il momento dell'Inter può favorirvi in qualche modo?"Abbiamo visto tutti insieme la partita contro l'Atalanta, osservando i loro meccanismi e tenendo in considerazione ogni aspetto. Vediamo che cercano di giocare di sponda sulla punta, magari domani giocherà Lautaro, ma hanno anche grande tecnica da abbinare alla fisicità. Dimarco ha un piede sinistro che non devo neanche raccontarvi, per esempio. Abbiamo una grande sfida davanti a noi: tenere conto di tutte le componenti dell'Inter".