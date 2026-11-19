La sfida della 12ª giornata di Serie A si gioca domenica 22 novembre alle 20:45 e sarà trasmessa in esclusiva su DAZN
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Atalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
Dove vedere Atalanta-Inter in TV e in streamingSarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
Atalanta-Inter su Inter TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa della sfida. Il livematch pre Atalanta-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35.
Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(Fonte: Inter.it)
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