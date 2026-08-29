Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45: dove vederla in tv
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Cagliari-Inter, sfida valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 30 agosto alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie dall'Unipol Domus in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Cagliari-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(Fonte: inter.it)
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