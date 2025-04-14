Getty Images

INTER-BAYERN MONACO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter -Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale della Champions League, si disputerà mercoledì 16 aprile alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Bayern Monaco sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

(Fonte: inter.it)