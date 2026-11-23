Ecco dove vedere in tv e in streaming la prossima sfida dell'Inter in Champions League contro lo Stoccarda: si gioca mercoledì alle ore 21.
VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco perché la macchina funziona. Fondazione Inter..."
Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 25 novembre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Stoccarda sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter, non è emersa tutta la verità: le due cose che Chivu non ha detto ieri
Ultima ora
Atalanta-Inter, Bergonzi: "Zappacosta è giallo". Studio contrario: Rimedio lo smonta così, Adani...
Rassegna stampa
Atalanta-Inter, Cesari: "Zappacosta è rosso, fa una parata! Non si può fare e lui lo fa proprio..."
Conferenze stampa
Chivu: "Impariamo la lezione, presi 4 gol a difesa schierata! Calhanoglu? Non so cosa vuol dire..."
Pagelle
Atalanta-Inter, pagelle: Esposito totale, Thuram gigante. Jones-Akanji: Chivu la paga cara
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti