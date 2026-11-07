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Nuovo impegno di campionato per l'Inter, che dopo la vittoria per 0-3 contro i Feyenoord in Champions League torna a giocare davanti al popolo nerazzurro: la squadra di Chivu affronterà il Como a San Siro nell'undicesima giornata di campionato, con appuntamento domenica 8 novembre alle ore 18:00.

La sfida del Meazza vedrà i nerazzurri impegnati contro la squadra di Fabregas, reduce dal successo in campionato contro il Venezia e dalla roboante vittoria per 1-9 in casa del Lens in Champions League.

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INTER-COMO, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

(Fonte: Inter.it)