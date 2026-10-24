Dopo il successo europeo contro lo Shakhtar, i nerazzurri tornano in campionato domenica 25 ottobre alle 12:30. La gara sarà trasmessa in esclusiva su DAZN
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Dopo il primo successo stagionale in Champions League è tempo di rituffarsi in campionato, con i nerazzurri impegnati contro la Fiorentina nell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle ore 12:30 a San Siro.
Inter che vuole proseguire il proprio percorso positivo in Serie A, reduce da un avvio con sei vittorie e un pareggio in sette partite, con un ottimo rendimento casalingo.
Di fronte ci sarà la Fiorentina di Vanoli, che arriva dalla sconfitta per 1-3 subita al Franchi contro il Como, lo stesso punteggio con cui la squadra di Chivu ha conquistato tre punti nella trasferta di Bologna dell'ultimo turno di Serie A.
INTER-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMINGInter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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