I nerazzurri affronteranno i bianconeri nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica prima del rientro a Milano

Alessandro De Felice
Matarrese e Agbonifo

VIDEO / Inter U23, super gol di Matarrese con suolata dopo lo show di Agbonifo

Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica dei Campioni d'Italia prima del rientro a Milano.

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La squadra di Chivu giocherà contro i bianconeri all'Optus Stadium di Perth sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).

I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Juventus-Inter:

  • Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
  • In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati

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