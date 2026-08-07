I nerazzurri affronteranno i bianconeri nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica prima del rientro a Milano
VIDEO / Inter U23, super gol di Matarrese con suolata dopo lo show di Agbonifo
Sarà il Derby d'Italia a chiudere l'Internazionale Summer Tour: l'Inter affronterà la Juventus nella seconda amichevole in programma a Perth, l'ultima della tournée asiatica dei Campioni d'Italia prima del rientro a Milano.
La squadra di Chivu giocherà contro i bianconeri all'Optus Stadium di Perth sabato 8 agosto alle ore 19:00 locali (le 13:00 in Italia).
I tifosi nerazzurri potranno vedere in diretta Juventus-Inter:
- Sulla piattaforma DAZN e su Sky, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato
- In modalità pay per view su OneFootball e su DAZN per i non abbonati
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
ESCLUSIVA Luis Henrique: "Voglio altri numeri, Chivu un padre! E se mi sposta a sinistra..."
Ultima ora
Palestra: "Ecco perché ho scelto il Chelsea. È stata una grande decisione. Il mio sogno era..."
Mercato Inter
Romano: "Inter praticamente tirata fuori per Romero: lo ha fatto comunicando agli agenti che..."
Mercato Inter
SM: "Jones arriva all'Inter solo con addio Frattesi: tra lui e Pavard più facile che parta..."
Conferenze stampa
Chivu: "Mercato? Cerchiamo gente di livello, serve pazienza. Esterno? Alcune scelte..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti