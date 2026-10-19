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Inter-Shakhtar Donetsk, gara valida per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. La partita sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

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GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Shakhtar Donetsk sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.