I nerazzurri di Chivu ospitano lo Stoccarda nella quinta giornata di Champions League. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW
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Mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà lo Stoccarda a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.
INTER-STOCCARDA, DOVE VEDERLA IN TVInter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 25 novembre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
(Fonte: Inter.it)
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