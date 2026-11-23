Mercoledì 25 novembre alle ore 21:00 l'Inter affronterà lo Stoccarda a San Siro per la quinta giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27.

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INTER-STOCCARDA, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Stoccarda, gara valida per la quinta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà mercoledì 25 novembre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

(Fonte: Inter.it)