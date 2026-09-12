La sfida della quarta giornata di Serie A si gioca lunedì 14 settembre alle 20:45 a San Siro: diretta su DAZN, Sky, NOW e Sky Go
Comparazione quote 4a giornata di campionato
Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.
Dove vedere Inter-UdineseSarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
Inter-Udinese su Inter TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida.
Il Livematch pre Inter-Udinese sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
Inter, progetto a punto per un nome nuovo dal Dortmund: "Fra i migliori della sua generazione"
Mercato Inter
In Argentina - L'Inter per il 2027 su Andrada del River Plate! Dettagli su contratto e cifre
Ultima ora
Moretto: “Ausilio trova subito squadra: affare avanzatissimo”
Calciomercato
Mercato, nuova avventura per Brozovic dopo l'addio all'Al Nassr: ecco dove giocherà
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Inter U23-Casertana: Fumagalli almeno ci prova, male Melgrati e Aidoo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti