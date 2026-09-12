Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.

Dove vedere Inter-Udinese

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

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Inter-Udinese su Inter TV

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Il Livematch pre Inter-Udinese sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.