Milan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.

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Dove vedere il derby di Milano

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

(Fonte: Inter.it)