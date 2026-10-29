La stracittadina di San Siro si gioca sabato 31 ottobre alle 20:45: diretta su DAZN e sui canali Sky, streaming anche su Sky Go e NOW
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Milan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.
Dove vedere il derby di MilanoSarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
(Fonte: Inter.it)
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