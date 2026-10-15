Bologna-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 17 ottobre alle 18:00: dove vederla in tv e streaming.
VIDEO FCIN1908 / Totti: "L'Inter può vincere la Champions, Chivu farà grandi cose"
Bologna-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 17 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TVSu Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie dal Dall'ara in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Bologna-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Stop Lautaro, serve l'aiuto dell'U23: Mosconi primo nelle gerarchie. Le opzioni di Chivu
Interviste
Il professor Rossi: "Lautaro, perché lo stop è così lungo. E spieghiamo bene la parola risentimento"
Ultima ora
Bergomi: “Stones non sostituisce Acerbi e De Vrij. Tutte in Europa hanno 3-4 che…”
Infortuni
FCINTER1908 / Inter, Lautaro tegola pazzesca: salta il derby ma non solo. Quanto starà fuori
Rassegna stampa
Svolta in arrivo? Il Qatar vuole entrare nell'Inter! Contatti già avviati con Oaktree: gli scenari
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti