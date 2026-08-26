L'Inter Women è pronta all'esordio stagionale sul palcoscenico internazionale: le nerazzurre sono attese dalla gara di andata del terzo turno eliminatorio di UEFA Women's Champions League, in cui affronteranno il Wolfsburg.

Oggi, mercoledì 26 agosto, andrà in scena il primo atto della doppia sfida contro le tedesche, valida per l'accesso alla massima competizione europea: la gara, in programma alle ore 18:00 al Wolfsburg Stadion, sarà visibile solo in Italia su Inter TV, sul canale FAST Inter 24/7, su Inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club.

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WOLFSBURG-INTER WOMEN, DOVE VEDERLA IN TV

In diretta su Inter TV

Sul canale FAST Inter 24/7

Su Inter.it e sull'app ufficiale

Sul canale YouTube del Club

I tifosi nerazzurri potranno seguire in diretta la sfida tra Wolfsburg e Inter Women, valida per l'andata del terzo turno preliminare di UEFA Women's Champions League e in programma mercoledì 26 agosto alle ore 18:30, solo in Italia sui seguenti canali:

L'AVVERSARIO: IL WOLFSBURG

La sfida che metterà di fronte Wolfsburg e Inter Women sarà una prima volta: le due squadre non si sono mai affrontate prima, e le nerazzurre si troveranno di fronte a un avversario di qualità ed esperienza europea. Le She-Wolves hanno chiuso l'ultima stagione al secondo posto nella Frauen-Bundesliga, la massima serie tedesca, mentre il loro cammino europeo le ha viste arrivare ai quarti di finale della UEFA Women's Champions League, dove sono state eliminate ai supplementari contro il Lione. Il Wolfsburg vanta due trionfi nella massima competizione europea, arrivati nelle stagioni 2013/14 e 2014/15, oltre a sette campionati tedeschi e undici coppe di Germania.

(Fonte: Inter.it)