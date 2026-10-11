Alla fine del fine primo tempo della gara che tra il Como di Fabregas e la Roma un episodio ha fatto arrabbiare moltissimo l'allenatore dei lariani e pure Diao che si è beccato un giallo per proteste.

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Involato verso la porta giallorossa, il calciatore della formazione lagunare è stato fermato da Wesley, un fallo che non è stato sanzionato e il gioco è ripreso normalmente. Una spinta abbastanza evidente che ha mandato su tutte le furie il Como.

Screen DAZN

Il giudizio del fallo su Diao

, su, ha spiegato che effettivamente è un fallo: "Manca un'ammonizione, un giallo a favore del Como per il fallo di Wesley su Diao. C'era Ndicka che poteva recuperare quindi non ci sono gli estremi per il rosso ma manca punizione e cartellino giallo, quindi SPA e non DOGSO, per Wesley".

(Fonte: DAZN)