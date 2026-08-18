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Si corre verso l’inizio ufficiale della stagione. Concluse le amichevoli internazionali, l’Inter è pronta a debuttare ufficialmente in campionato sabato 22 agosto alle 18:30 a San Siro contro il Monza.

Sarà il primo grande abbraccio del popolo nerazzurro ai Campioni d’Italia in carica. Sarà un inizio a tutta velocità: dopo la sfida col Monza e la trasferta di Cagliari, il Meazza ospiterà subito un big match nella terza di campionato, con Inter-Napoli in programma sabato 5 settembre alle 18:00.

La vendita libera dei tagliandi per Inter – Monza e Inter – Napoli è attiva: i biglietti sono disponibili esclusivamente su inter.it/tickets, il canale ufficiale del Club.

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CAMBIO UTILIZZATORE BIGLIETTI INTER

Qualora consentito, sarà possibile effettuare il cambio utilizzatore, una sola volta, a partire da 24 ore prima della gara.

La cessione è inclusa nel biglietto a tariffa PLUS. Il biglietto BASE è cedibile a pagamento e il costo verrà comunicato su inter.it/tickets e in fase di acquisto del biglietto. Si ricorda agli abbonati che, per Inter – Napoli, il cambio utilizzatore dell’abbonamento non è consentito.

(Fonte: Inter.it)