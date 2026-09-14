Qualcuno stamattina si chiedeva se di lunedì sera a San Siro sarebbero arrivati o meno i tifosi dell'Inter a dare man forte alla squadra di Chivu dopo la sconfitta con il Real in Champions. La risposta è arrivata puntuale alla fine del primo tempo quando è stato reso noto il dato sugli spettatori presenti alla partita contro l'Udinese.

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Premiati gli ex Inter

Debutto per la terza maglia stile anni '90 presentata questa mattina dal club nerazzurro. Davanti ai sostenitori dell'Inter sono stati premiati con la numero 2 nerazzurra Bergomi, ex capitano nerazzurro, e con la maglia numero 10 Matthaus.A quel momento e a tutto il match assistono 73.705 tifosi, abbonati e non solo. Al terzo anello blu il settore dedicato ai sostenitori della squadra ospite: 306 i tifosi a seguito dell'Udinese.