Il dato sul numero degli spettatori presenti al Meazza per la gara che chiude la quarta giornata della Lega Serie A
VIDEO / Inter, ecco la terza maglia 2026/27: le prime immagini ufficiali
Qualcuno stamattina si chiedeva se di lunedì sera a San Siro sarebbero arrivati o meno i tifosi dell'Inter a dare man forte alla squadra di Chivu dopo la sconfitta con il Real in Champions. La risposta è arrivata puntuale alla fine del primo tempo quando è stato reso noto il dato sugli spettatori presenti alla partita contro l'Udinese.
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Premiati gli ex InterDebutto per la terza maglia stile anni '90 presentata questa mattina dal club nerazzurro. Davanti ai sostenitori dell'Inter sono stati premiati con la numero 2 nerazzurra Bergomi, ex capitano nerazzurro, e con la maglia numero 10 Matthaus.
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