La Lazio ha vinto anche la partita contro il Parma di Gilardino. Due a uno il risultato finale della sfida dell'Olimpico che manda in solitaria al primo posto la squadra di Gattuso a 22 punti in attesa della gara di San Siro tra Inter e Fiorentina (12.30).

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Nel primo tempo una traversa di Isaksen (la Lazio ha colpito finora 6 legni come Fiorentina, Juve e Roma, solo l'Inter ne ha colpiti di più in questo avvio di stagione, 8) e una palla fuori di Frattesi impensieriscono il Parma che però resiste fino all'intervallo e il risultato resta sullo zero a zero.

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I due gol che valgono i tre punti arrivano uno a pochi minuti dalla ripresa del gioco con Taylor che si presenta davanti al portiere avversario e lo batte e poi al 58esimo quando il Parma si è fatto male da solo: Diego Carlos devia nella porta difesa dal suo portiere, Corvi, un cross di Nuno Tavares. La squadra di casa non riesce in pratica quasi mai ad impensierire la squadra di Gattuso che prova a chiudere la gara prima con Zaccagni e poi ancora con Frattesi, ma nulla da fare.

Il tiro di Mandela Keita è una perla ma il giocatore gialloblù non riesce a inquadrare bene la porta. Il 2-1 arriva al 94esimo da un cross dello stesso giocatore che si infila sotto la traversa e beffa il portiere laziale: vibra l'orologio dell'arbitro, è gol. Ma non basta. Arriva il triplice fischio e Gattuso può esultare.