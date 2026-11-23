«L'Inter si butta viaÂ». CosÃ¬ Alfio Musmarra su QSVS ha commentato il pareggio per 4-4 della squadra di Chivu contro l'Atalanta a Bergamo. Â«Tre volte in vantaggio, poi 4-2 ed Ã¨ impossibile pensare che una squadra esperta riesca a farsi rimontare, invece Ã¨ stato cosÃ¬. Chivu ha sorpreso tutti non mettendo Curtis Jones titolare. L'Inter passa subito in vantaggio con Esposito - oggi tripletta, sempre piÃ¹ eccezionale, sta battendo ogni record ma non Ã¨ bastato quello che ha fatto lui insieme a Thuram, meno visto del solito ma che ha tenuto il peso dell'attacco - e poi la tegola con l'infortunio di Calhanoglu alla mezz'ora. Iniziano ormai a diventare tanti gli infortuni del giocatore che sta parlando di rinnovo con l'InterÂ», ha spiegato il giornalista.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Prima della sosta l'Inter aveva blindato la difesa ed Ã¨ tornata stasera la difesa di inizio stagione, che dÃ la sensazione di non essere impermeabile. Dopo il 3 a 1 la gara non Ã¨ stata messa in ghiaccio. Spence che va in bandierina e si mette a giochicchiare regalando pallone agli avversari dimostra quanto superficiali si possa essere in determinate circostanze. Da uno che arriva dalla Premier ci si aspetta un altro tipo di atteggiamento. Un errore cosÃ¬ non ha motivo di essere. Un errore grave e gratuito con cui Ã¨ stata rimessa in partita l'Atalanta. Quando Chivu al 65esimo Chivu fa i cambi la situazione peggiora quando escono Barella e Dimarco e sono entrati Curtis Jones, malissimo (lezioso, in punta di piedi in una gara dove devi aggredire l'avversario), serviva un modo di stare in campo diverso. La partita l'abbiamo persa lÃ¬Â», ha aggiunto il giornalista.

Getty Images

«Con tutto il centrocampo nuovo l'Inter Ã¨ andata in barca, non abbiamo piÃ¹ ragionato da squadra. Una squadra esperta come l'Inter non puÃ² smettere di giocare. L'unica nota positiva di stasera Ã¨ la tripletta di Pio, poi Ã¨ tutto da rivedere. Non eravamo piÃ¹ abituati a vedere partite cosÃ¬. Chivu deve metterci mano e se rivoluzioni tutto il centrocampo devi cambiare forse modulo, andava letta la partita nel momento in cui non l'hai giocata piÃ¹, con i cambi fatti abbiamo perso la gestione della palla e siamo andati in difficoltÃ . Il calcio di rigore dato a Bastoni Ã¨ da regolamento. E l'Inter anche quando eravamo in vantaggio dimostrava che il gol lo avrebbe preso. Il mister aveva avvisato tutti, ma Ã¨ successo proprio che la squadra si Ã¨ fatta male da solaÂ», ha continuato.

«Un pari che sa di sconfitta. Se prendi due gol cosÃ¬ alla fine sa tanto di sconfitta. Per fortuna arriva una nuova partita, in Champions, che non si puÃ² piÃ¹ sbagliare. Vedremo come sta Calhanoglu, ma ormai conosciamo i tempi, servirÃ probabilmente almeno un mese in cui si dovrÃ fare a meno di Calhanoglu. E per sopperire alla sua assenza serve un altro Curtis Jones rispetto a quello che Ã¨ entrato stasera in campo. Spence deve essere meno lezioso, non si deve fare i fenomeni, bisogna tutti tornare con i piedi per terra. Pensavo che il derby fosse bastato da lezioneÂ», ha concluso.

(Fonte: QSVS)