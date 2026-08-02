VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Dall'Inghilterra arrivano le pagelle della BBC su City-Inter, l'amichevole finita 1-1 e vinta dai nerazzurri ai rigori. In particolare il sito inglese si è soffermato sui giocatori di Maresca e ha rifilato cinque a Donnarumma, portiere della Nazionale italiana che per tanto tempo, quando non arrivava il rinnovo con il PSG, era stato accostato ai colori nerazzurri.

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"Ha giocato tutti i 90 minuti. Ha effettuato una buona parata su Aleksandar Stankovic, ma a tratti è apparso incerto. Fortunato a non subire gol quando ha respinto un cross in modo goffo e ha regalato la palla direttamente a un avversario, prima di rimediare", hanno scritto dell'estremo difensore.

Una nota di merito, con notizia di mercato integrata, viene data a Kovacic, ex centrocampista dell'Inter. «Ci sono dubbi sul futuro del croato quest'estate, ma ha disputato un'ottima partita a centrocampo nei 45 minuti giocati: 6». Ci sono voci che hanno parlato anche di un suo possibile ritorno oltre che di quello di Ivan Perisic.

Il voto più alto è per Antoine Semenyo, un 8. "Ha fatto vivere un primo tempo da incubo al terzino dell'Inter Diouf. Il nazionale ghanese ha creato l'azione del primo gol e avrebbe dovuto segnare dopo una splendida azione personale, ma è stato fermato da Martinez".