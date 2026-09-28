Alla fine se l'è cavata. Andy Diouf c'è eccome: nella sera in cui debutta con la Francia di Zidane da terzino, a sinistra, in una difesa a quattro, il giocatore dell'Inter si applica e riesce a contenere Moreira che Van Bommel gli mette contro per metterlo in difficoltà. Pronti via qualche emozione con Maignan, ma poi resetta tutto e si mostra presente e concentrato quando al 29esimo deve respingere una palla vagante in area di rigore.

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Diouf sa come si fa