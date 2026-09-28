Diouf se l'è cavata anche da terzino sinistro in una difesa a quattro: voleva fare il centrocampista, ma c'è chi non la pensa come lui

Eva A. Provenzano
guarda la doppietta da favola di Andy Diouf

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Alla fine se l'è cavata. Andy Diouf c'è eccome: nella sera in cui debutta con la Francia di Zidane da terzino, a sinistra, in una difesa a quattro, il giocatore dell'Inter si applica e riesce a contenere Moreira che Van Bommel gli mette contro per metterlo in difficoltà. Pronti via qualche emozione con Maignan, ma poi resetta tutto e si mostra presente e concentrato quando al 29esimo deve respingere una palla vagante in area di rigore.

diouf

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Diouf sa come si fa

Al 39esimo invece prova a spingersi in avanti, prova ad ispirare Doué ma il Belgio ferma tutto. Il calciatore nerazzurro ha comunque provato a portare palla, si è visto combinare con Camavinga e provare a dare una mano a Barcola là davanti. In difesa Diouf si è mostrato applicato e ha fatto di tutto per essere attento e concentrato senza dimenticare di spingersi in avanti come e di dare il suo contributo al gioco, come gli ha chiesto il ct. In una gara da terzino qualche piccola sbavatura e un piglio di chi prova a dare tutto anche in una situazione che non è proprio ideale. In pagella 6.5, sulla fiducia. Perché Andy sa come si fa, e lo sta dimostrando, a stare bene anche in panni non suoi. Ma quello che conta è cosa ne pensa Zidane e come deciderà di dargli spazio nel suo scacchiere.
andy diouf immagine francia

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