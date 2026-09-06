Il difensore tedesco è dominante in tutte le zone del campo, il capitano decide il match con una doppietta
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
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Vittoria in rimonta per l'Inter, che batte 3-2 il Napoli dopo essere stata sotto di due reti. Migliore in campo per La Gazzetta dello Sportè Lautaro Martinez, autore di una doppietta: "Molle nel primo tempo, un toro scatenato nel secondo. Anima la rimonta: doppietta feroce, zampata decisiva al 91'. E Thu-La ritrovata". Molto bene anche Bisseck: "Primo tempo strepitoso: chiude, riparte, va al tiro... Più maturo, è in fase di deflagrazione. Sempre più difficile imprigionarlo in panchina".
Le pagelle:
Martinez 7; Bisseck 7, Akanji, Bastoni (33' st Bonny); Diouf, Barella, Zielinski (26' st Calhanoglu), Sucic 5,5 (1' st Jones), Dimarco (17' st Carlos Augusto); Esposito (1' st Thuram), Lautaro 7,5. Chivu 7.
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